«الادعاء التركي» يطالب بالسجن لأكثر من الف عام لرئيس بلدية إسطنبول!

طالب ممثل الادعاء في تركيا، اليوم، بعقوبة السجن لأكثر من 2350 عاماً لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يُحتجز منذ مارس الماضي على ذمة محاكمة بتهم فساد ينفيها هو وحزبه، حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وتتضمن لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام في إسطنبول 142 تهمة بحق إمام أوغلو و401 آخرين، تتعلق بالتورط في شبكة كسب غير مشروع يقال إنها تسببت في أضرار مالية للدولة تبلغ قيمتها 160 مليار ليرة تركية (حوالي 3.81 مليار دولار) على مدى عشر سنوات.

وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن الادعاء طالب أيضاً بعقوبات شديدة ضد باقي المتهمين في القضية، في خطوة قد تزيد التوتر السياسي بين الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي.