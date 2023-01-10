الاستاد والأستاذ والفرق بينهما!

كثيرون هم الناس وخصوصا في مجتمعنا الذي نعيش فيه سواء كانوا طلاباً داخل المدرسة أو خارجها إذ نجدهم لا يميزون ما بين لفظي استاد وأستاذ.

إن لفظ وكلمة استاد هي في الأساس يوناني وبالتالي فإنه حينما ينادي الطالب المعلم (التربوي) داخل الفصل الدراسي والمدرسة بلفظ يا استاد فهذا يعتبر خطأ لأن كلمه استاد تعني (ملعب رياضي) أي أن لفض استاد يطلق عادة على أسماء ملاعب كره القدم على مستوى العالم، فمثلا نقول استاد أثينا الأولمبي وأثينا هي عاصمة اليونان.

ففي مدارس عدن على سبيل المثال الطالب في المدرسة ربما هو أيضا قد ينادي المعلم استاد وهو يدرك أنه لفظ غير صحيح لكي ينادي به المعلم ولكن نتيجة لتغير اللهجة واختلافها في المجتمع العدني لأن حرف (ذ) من أي كلمة ينطق عند العدنيين ويستبدل إلى حرف (د) وبالتالي يتغير نطق الكلمة.

أما لفظ الأستاذ فهذا اللفظ يقال بإنه لفظ (فارسي) ويعني بدرجة أساسية الشخص الماهر والعظيم في عمله وصاحب خبرة كبيرة في مجاله واختصاصه، ومن هنا ومع تطور العلم في المجتمعات العربية ومع انتشار هذا اللفظ والوصف أيضا فأنه أصبح يُطلق على المعلم سواء كان في الجامعة ويحمل شهادات عليا أو أقل من ذلك.. فمثلا نقول أستاذ التاريخ في جامعة عدن.

لكن وفي نفس الوقت فإن لفظ الأستاذ لا يكون حكرا على المعلم الجامعي فقط ولكنه يُطلق على المعلم في مراحل أقل حتى وإن كان الطالب في مجتمعنا هذا سواء كان في الابتدائي أو الأساسي أو حتى الثانوي أصبح يُقلل من هذا اللفظ ولا يعير أي اهتمام له فربما قد لا يعرف معناه بشكل دقيق ولهذا يظل ينادي المعلم الذي ينقل إليه المعلومة في الفصل الدراسي والمدرسة الذي يتعلم فيها بالاستاد ويتجاهل لفظ أستاذ.

ربما أن الطالب ولا سيما في المرحلة الأقل من الثانوية يعتقد أنه حينما يُنادي المعلم بالأستاذ على أنه نوع من الثقافة وفلسفة زائدة أيضا وقد يسبب له إحراج أمام زملائه وبالتالي ينبغي على المعلم (الأستاذ) في المدرسة نشر الوعي بين أوساط الطلاب ويسعى أيضا إلى إيصال معلومة إلى عقولهم ليوضح لهم من خلالها الفرق بين الاستاد والأستاذ حتى يعرف الطالب مفهوم اللفظين بشكل جيد وأنه يستحسن عليه مناداة المعلم بالأستاذ عوضا عن الاستاد.

في الأخير يستوجب على الطالب في المدرسة أن يكون عند مستوى العلم وأن يدرك أن المدرسة التي يذهب إليها ليتعلم ليس بهدف الاختبار والامتحان ليحصل على درجات أكثر فقط بل يتعلم فيها كل شيء بما في ذلك وهو الأهم احترام المعلم وكيف يُخاطبه ويُناديه في الفصل الدراسي والمدرسة كما يجب عليه أن يميز بين الألفاظ التي تتعلق بالمدرسة والمعلم والتي ليس لها أي ارتباط بالتعليم ولا بالعلم.