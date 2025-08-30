الاستثمارات الأجنبية تتدفق إلى مصر.. 340 مليون دولار في مشاريع الغاز والبترول

شهد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، توقيع أربع اتفاقيات جديدة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وعدد من كبرى الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول في البحر المتوسط ودلتا النيل، بإجمالي استثمارات تتجاوز 340 مليون دولار وحفر 10 آبار، في إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف أنشطة الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي.

وبحسب بيان وزارة البترول المصرية، جاءت الاتفاقية الأولى مع شركة “شل” العالمية للتنقيب في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات قدرها 120 مليون دولار وحفر 3 آبار، ووقّعها عن الشركة رئيسة “شل” مصر، داليا الجابري.

أما الاتفاقية الثانية فكانت مع شركة “إيني” الإيطالية في منطقة شرق بورسعيد البحرية، باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار وحفر 3 آبار، ووقعها مدير عام “إيني” في مصر، فرانشيسكو جاسباري، بحضور ممثلين لشركتي “بي بي” البريطانية و”قطر إنرجي”، الشريكتين في الاستثمار بالمنطقة.

وتضمنت الاتفاقيات أيضاً توقيع عقد مع شركة “زاروبيج” الروسية للتنقيب في منطقة شمال الخطاطبة بدلت النيل، باستثمارات تصل إلى 14 مليون دولار وحفر 4 آبار، ووقعها نائب رئيس الشركة في مصر ياسين راهليب.

أما الاتفاقية الرابعة فشملت التعاون مع شركة “أركيوس إنرجي” العالمية في منطقة شمال دمياط البحرية بالمتوسط، باستثمارات تقدر بنحو 109 ملايين دولار، ووقعها رئيس الشركة ناصر اليافعي. وتمثل هذه الشراكة تحالفاً بين “بي بي” البريطانية و”إكس آر جي” التابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية.

وأكدت وزارة البترول المصرية أن الاتفاقيات الجديدة تعكس التزامها بدعم الاستثمارات الأجنبية وتسريع عمليات البحث والاستكشاف بما يسهم في تنمية موارد الغاز وزيادة معدلات الإنتاج، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.