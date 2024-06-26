الاستثمار تبحث التعاون مع برنامج أفق أوروبا لتمويل البحث العلمي

بحثت إدارة المشروعات بوزارة الاستثمار بالحكومة الليبية المكللفة من مجلس النواب، سبل التعاون مع برنامج أفق أوروبا لتمويل البحث العلمي والابتكار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة أمس الثلاثاء في بنغازي، ضم كلا من مدير إدارة المشروعات بالوزارة عبير مصطفي العوامي، ونقطة الاتصال الوطنية في برنامج أفق أوروبا الدكتورة عائشة جربوع.

وتناول الاجتماع النقاط التي لها علاقة بكيفية التعاون ما بين الوزارة والبرنامج من خلال استعراض المشاريع البحثية القابلة للتطبيق، التي تمت مناقشتها مع المركز الوطني لأبحاث الإعاقة في اجتماعات سابقة، والتي من شأنها مساعدة هذه الفئة المهمة والفعالة في المجتمع، علما أنها ستكون من أولويات اتفاقية الوزارة مع برنامج أفق أوروبا. واختتم الاجتماع بالاتفاق على أن يكون الاجتماع القادم يضم كل من المركز الوطني لأبحاث الإعاقة، وإدارة المشروعات بالوزارة، ونقطة الاتصال الوطنية ببرنامج أفق أوروبا للاتحاد الأوروبي، لعقد اتفاقية تعاون بين الجهات الثلاث.