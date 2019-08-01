الاستخبارات الأمريكية تؤكد وفاة نجل بن لادن

كشف مسؤولون في المخابرات الأمريكية عن وفاة حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، دون الكشف عن تفاصيل الوفاة أو تاريخها أو مكانها.

حيث كانت الحكومة الأمريكية قد رصدت مكافأة قيمتها مليون دولار، في فبراير الماضي، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى الكشف عن مكان اختفاء حمزة، والذي يُعتقد أنه تولى قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل والده في عملية نفذتها قوات أمريكية بباكستان في شهر مايو عام 2011.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة إن بي سي الأمريكيتان خبر وفاة حمزة نقلاً عن مصادر في المخابرات الأمريكية لم تحددها.

هذا ويُعتقد أن حمزة يبلغ من العمر 30 عاماً، وأصدر رسائل صوتية ومرئية تدعو إلى شن هجمات على الولايات المتحدة ودول أخرى.

كما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعليق على هذه الأنباء بعد أسئلة الصحفيين، أمس الأربعاء، وهو ما فعله أيضاً مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون.