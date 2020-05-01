الاستخبارات الأمريكية: كورونا ليس من صنع البشر

أفادت مديرية الاستخبارات الوطنية الأمريكية، بأن فيروس كورونا “ليس من صنع البشر، ولم يتم تعديل جيناته الوراثية”.

وجاء في بيان صادر عن مديرية الاستخبارات، اليوم الخميس، أن “مجمع الاستخبارات يوافق على البيانات العلمية التي تُفيد بأن فيروس كوفيد-19، ليس من صنع البشر أو معدلا وراثيا”.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لإيجاد مصدر الوباء، سواء كان سببه ملامسة حيوانات مصابة أو عن طريق حادث في مختبر صيني.

يُشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهمت الصين في وقت سابق، بتطوير الفيروس في مختبراتها، الأمر الذي تنفيه سلطات بكين.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، وانتشر بعد ذلك إلى سائر أنحاء العالم.

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