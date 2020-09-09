الاستخبارات الإسرائيلية تتوقع إبرام اتفاقي سلام جديدين حتى نهاية العام

توقعت استخبارات الكيان الإسرائيلي، أن يتم إبرام اتفاقي سلام جديدين على غرار الاتفاق الإماراتي قبل نهاية العام الجاري.

وكشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، أنه من المتوقع أن تتوصل حكومة الكيان الإسرائيلي حتى نهاية العام الجاري لتوقيع اتفاقين جديدين لتطبيع العلاقات.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن كوهين قوله، في حديث لهيئة البث الإسرائيلية “كان”، مساء الثلاثاء: “السلام يأتي على أساس القوة ودولة إسرائيل قوية أمنيا قوية اقتصاديا”.

وتابع: “تحدثت عن أنني سأعمل لإرسال بعثة اقتصادية لتشاد… نحن نرى تسونامي سياسيا. الإمارات من جانب، وها أنا أقول أنه حتى نهاية العام سيكون اتفاقا سلام إضافيان”.

وأوضح وزير الاستخبارات الإسرائيلي: “نحن نبني جبهة أمنية ضد إيران وتعاون اقتصادي ضخم”.

وفي الـ13 من أغسطس الماضي، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء بالكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن إبرام اتفاق سلام وصفه بـ”تاريخي” بين إسرائيل والإمارات، سيسهم في دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وفق قوله.