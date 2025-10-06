حذر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية من أن بريطانيا قد تخطط لاستفزاز جديد في أحد الموانئ الأوروبية، يتمثل في هجوم تحت علم مزيف بهدف دفع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة دعمه العسكري لأوكرانيا.

وأوضح البيان الروسي أن لندن تسعى لتعويض فشل محاولاتها طويلة الأمد لإلحاق “هزيمة استراتيجية” بروسيا، مع استغلال مجموعة من الروس المقاتلين إلى جانب أوكرانيا لتنفيذ الهجوم.

وأشار البيان إلى أن منفذي الهجوم سيُزعم أنهم يعملون بتوجيهات من موسكو، بهدف تبرير مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، مع استخدام معدات صينية الصنع لتقديمها كـ”دليل” على دعم الصين لروسيا.

في السياق ذاته، أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن الكذب والخداع سمة دائمة لدى معظم السياسيين الغربيين، مستشهداً بمثال اتفاقيات مينسك والوعود الأمريكية بعدم توسع حلف الناتو.

من جهته، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن موجة الطائرات المسيرة في سماء أوروبا قد تكون نتيجة استفزازات أوكرانية أو تجارب لوكالات استخبارات أوروبية، أو نشاط جماعات سرية تهدف لزعزعة الاستقرار، مع احتمال أن تكون مجرد “لعبة محلية” لإزعاج السلطات.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن العديد من هذه الحوادث قد تكون تصرفات ترفيهية لشباب يطلقون مسيرات، تخدم أجندات سياسية لزيادة الميزانيات العسكرية في أوروبا.

وشهدت الحركة الجوية الأوروبية اضطرابات كبيرة خلال الأسابيع الماضية بسبب توغل الطائرات المسيرة، شملت مطارات رئيسية مثل كوبنهاغن وأوسلو وميونيخ، مما أدى إلى تأخيرات وفوضى واسعة.