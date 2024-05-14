الاستعانة بخبراء هولنديين لبحث ظاهرة ارتفاع منسوب المياه في زليتن

أعلن ديوان المحاسبة، التحضير لعقد اجتماع فني نهاية مايو الجاري، لبحث معالجة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن، بحضور خبراء هولنديين.

وذكر الجهاز في بيان على موقعه الرسمي في “فيسبوك” أن قرار عقد الاجتماع اتخذ خلال اجتماع رئيس الديوان خالد شكشك أمس الإثنين، مع لجنة الديوان المعنية بمتابعة أعمال اللجان الفنية المكلفة معالجة الظاهرة، بحضور السفير الهولندي لدى ليبيا، والقائم بأعمال السفارة الليبية لدى هولندا.

وتناول الاجتماع أسباب الظاهرة والوضع الحالي، وآخر ما توصلت إليه اللجنة الفنية المكلفة من قبل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ولجنة الطوارئ المكلفة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الشأن.

واستعرض المجتمعون النتائج التي توصل إليها المكتب الاستشاري الوطني، وشركة الروافد للدراسات الجيوتقنية والدراسات الجيوفيزيائية ودراسات الرفع المساحي.

وتناول الاجتماع أهم الجهود المبذولة في هذا المجال، وإمكان الاستفادة من خبرات الشركات الهولندية، سواء لمعالجة الظاهرة في مدينة زليتن أو في إدارة الموارد المائية.