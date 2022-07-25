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الاستعداد لإقامة احتفالية الذكرى الــ82 لتأسيس الجيش الليبي

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 25 يوليو 2022 - 16:15 نُشر: الإثنين، 25 يوليو 2022 - 16:15
ليبيا
رئاسة القوات البرية بالجيش الليبي

قامت لجنة الاحتفالات برئاسة رئيس أركان القوات البرية اللواء ركن الفيتوري غريبيل، ، وأعضاء اللجنة المشرفة، بزيارة إلى معسكر الدروع، وكان في استقبالهم عدد من آمري الوحدات العسكرية وضباط وضباط صف الرئاسة.

واطلعت اللجنة على تدريبات الوحدات، ومدى جاهزية الكراديس، تمهيداً للمشاركة في العرض العسكري الذي سيقام بهذه المناسبة.

يذكر أن  9 أغسطس القادم يصادف الذكرى الـ82 لتأسيس الجيش العربي الليبي، الذي تأسس عقب توجيه الأمير إدريس السنوسي دعوة عاجلة إلى الزعماء الليبيين واجتماعهم بالقاهرة في 9 أغسطس 1940.

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