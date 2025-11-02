وزارة التربية تواصل جهودها لتأهيل القيادات الإدارية

في إطار التحضير لانطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعداد المدرب المعتمد في تنمية المهارات الإدارية والقيادية لمديري المدارس، وبالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، وبالتعاون مع فروع مركز التدريب وتطوير التعليم بالمناطق الغربية، الجبل الغربي، الوسطى، الجنوبية، والشرقية، يعلن المركز عن فتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق بالبرنامج ممن لم يسبق لهم التسجيل ولم يتمكنوا من المشاركة في المرحلة السابقة.

وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، أوضح المركز أن المتدربين المسجلين في المرحلة الأولى تم إدراجهم مسبقًا في القوائم، مؤكدًا أن البرنامج مفتوح لكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم الراغبين في تطوير مهاراتهم الإدارية والقيادية.

📅 مدة التسجيل: أسبوعان من تاريخ الإعلان

🔗 رابط التسجيل: https://forms.gle/Ux4gmFXgAhxEnNJK8

📞 للاستفسار: عبر البريد الإلكتروني للصفحة أو على الرقم 0931828202

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة التربية والتعليم المستمرة للارتقاء بمستوى الكوادر الإدارية والتعليمية، وتعزيز قدراتهم في مجالات القيادة والإدارة الحديثة بما ينعكس إيجابًا على تطوير العملية التعليمية في ليبيا.