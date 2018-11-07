الاستعداد لبدء نقل الوقود إلى المنطقة الجنوبية

عقد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان رئيس لجنة إدارة أزمة الجنوب اجتماعا الثلاثاء مع المسؤولين من شركات توزيع النفط والغاز ( شركة الراحلة – شركة الشرارة ) وذلك لبحث عملية تأمين إيصال الوقود للمنطقة الجنوبية .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأزمة التي تعاني منها مناطق الجنوب بخصوص انعدام توفر الوقود بجميع المحطات.

من جانبهم أوضح المسؤولون بشركتي الشرارة والراحلة أن الأسباب الرئيسية لعدم توفر الوقود والغاز بمحطات المنطقة الجنوبية تتمثل في قلة مخصصات المنطقة الجنوبية من النفط والبنزين، نتيجة خفض الكميات الموردة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط من مادتي النفط والبنزين، وعدم توفر الوقود بخزانات مستودع سبها.

وخلص الاجتماع إلى التنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط والغاز لتجهيز شاحنات نقل الوقود للبدء في عملية النقل بمجرد الاتفاق مع الجهات العسكرية والأمنية على حماية وتأمين وصول شاحنات نقل الوقود إلى مستودعات سبها، بالإضافة إلى التنسيق مع رئاسة الأركان العامة، ووزارة الداخلية، وباقي الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الجنوبية على تحمل مسؤولياتها في التأمين والحماية لشاحنات نقل الوقود من المستودعات الرئيسية بمصراتة والزاوية إلى المستودع الرئيسي بمدينة سبها.

كما تم الاتفاق على أن تتولى لجنة إدارة أزمة الجنوب التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة بخصوص زيادة مخصصات المنطقة الجنوبية من الوقود (البنزين – النفط الخفيف) لتلبية الاحتياجات.