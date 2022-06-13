الاستفتاء الشعبي على الدستور.. طلب «الدبّاشي» للنواب و الأعلى للدولة

اقترح المترشح الرئاسي إبراهيم الدباشي، الاستفتاء على اسم الدولة وشعارها ونشيدها وهويتها ونظام حكمها وجنسية من يتولى المناصب السيادية والأمنية والدبلوماسية فيها.

وأكد الدباشي، في تصريحات صحفية، على ضرورة الاستفتاء على المواد الخلافية بالدستور، لافتًا إلى أنّ لقاءات النواب والدولة تصدمهم بالفشل وزيادة الانقسام، منذ أكثر من 5 سنوات.

وأضاف الدباشي، «أوهمونا باستحالة الحل استنادًا لاستحالة التوافق، الذي حوله كل طرف لفيتو في يده يقتل كل فكرة تهدد مصالحه»، وفقا لقوله.

وشدّد الدباشي، على ضرورة أن يتبنى المجلسين فكرة استفتاء الشعب على كل العناصر الدستورية الخلافية، مناشدًا جميع المترشحين للرئاسة ومجلس النواب وكل الفعاليات السياسية والأمنية، تبني الاقتراح.