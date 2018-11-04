الاشتباكات تعود مجددًا إلى مدينة صبراتة

شهدت مناطق جنوب مدينة صبراتة، صباح الأحد، اشتباكات وُصِفت بالعنيفة.

ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر من مديرية أمن صبراتة قوله:

إن الاشتباكات تدور في منطقة الجفارة جنوبي صبراتة بين غرفة عمليات محاربة داعش وقوات أخرى بقيادة الطاهر الغرابلي وأحمد الدباشي المعروف بالـ”العمو“.

من جانبه قال اللواء عمر عبد الجليل آمر غرفة عمليات صبراتة:

إن المدينة تحت السيطرة، والاشتباكات مع من وصفها بـ”فلول ميليشيا العمو” تدور جنوب المدينة.

هذا وتم إخلاء جميع الطلبة من المدارس وتسريحهم إلى بيوتهم بالإضافة إلى موظفي كافة القطاعات الحكومية.