الأجوبة تنتهي بقاطعة، والأسئلة مفتوحة على آفاق أوسع.”

مقدمة

بدأ الأمر بسؤال بسيط: كيف يمكن تصميم غلاف لكتاب في الكيمياء؟ لكن بعض الأسئلة لا تبقى في حدودها الأولى. فهي تحمل في داخلها أسئلة أخرى تنتظر لحظة ظهورها. وهكذا تحول النقاش حول غلاف كتاب إلى حديث عن هوية سلسلة علمية، ثم عن فلسفة الترجمة، ثم عن طبيعة المصطلح العلمي، ثم عن العلاقة بين اللغة والمعرفة.

لم يكن المسار مخططًا له مسبقًا، ولم يكن الوصول إلى هذه الأسئلة نتيجة بحث مباشر عنها، بل كان ثمرة حوار تتقدم فيه الفكرة عبر السؤال، ويعيد فيه كل طرف النظر في الفكرة التي أمامه.

وهنا تظهر قيمة الحوار: ليس لأنه يقدم إجابات جاهزة، بل لأنه يكشف الأسئلة التي كانت مختبئة خلف الأسئلة الأولى.

عندما يصبح المصطلح سؤالًا (“فيزيائية” أم “طبيعية”؟)

لم يبدأ الحوار من سؤال فلسفي مجرد، ولم يكن الهدف منذ البداية مناقشة قضايا اللغة العلمية أو فلسفة المصطلح. كانت البداية أكثر بساطة: البحث عن الصياغة الأنسب لعنوان كتاب في الكيمياء. لكن كلمة واحدة أوقفت مسار العمل وفتحت بابًا واسعًا للتفكير: Physical Chemistry. هل نترجمها إلى “الكيمياء الفيزيائية”، كما استقر استعمالها في معظم اللغات الحديثة؟ أم أن كلمة Physical، بما تحمله من جذور مرتبطة في اللغة اليونانية القديمة بالطبيعة (physis)، تجعل “الكيمياء الطبيعية” أقرب إلى المعنى الأصلي؟

المؤلف:

كنت أظن في البداية أن الأمر مجرد اختيار بين كلمتين، لكنني شعرت أن الخلاف يخفي وراءه سؤالًا أعمق. فالكلمات العلمية لا تبدو لي مجرد أوعية محايدة للمعنى، بل تحمل تاريخًا من الأفكار والتطورات.

الذكاء الاصطناعي:

وهنا تكمن أهمية السؤال. فالمصطلح العلمي لا يعيش في القاموس فقط، بل يعيش داخل تاريخ العلم.

كلمة Physical مرت برحلة طويلة؛ فهي ترتبط في أصلها بالطبيعة، لكنها في سياق العلوم الحديثة أصبحت مرتبطة أيضًا بالفيزياء بوصفها علمًا يبحث في القوانين الأساسية التي تحكم المادة والطاقة.

لذلك فإن المشكلة ليست: أي الترجمتين صحيحة لغويًا فقط؟ بل: أي معنى نريد أن يحمله المصطلح في سياقه العلمي؟

المؤلف:

إذن نحن أمام مستويين مختلفين: مستوى الأصل اللغوي، ومستوى الاستخدام العلمي المتعارف عليه.

الذكاء الاصطناعي:

بالضبط. فاللغة العلمية تتحرك بين التاريخ والاستعمال. إذا تمسكنا بالأصل اللغوي وحده، فقد نبتعد عن المصطلح الذي أصبح جزءًا من المجتمع العلمي العالمي. وإذا تمسكنا بالاستخدام الاصطلاحي وحده دون تفسير، فقد نخسر فرصة تعليم القارئ كيف تشكل المفهوم. ومن هنا ظهر تمييز مهم: هناك لغة الاصطلاح التي يحتاجها العلماء للتواصل بدقة وسرعة. وهناك لغة التفسير التي يحتاجها المتعلم ليفهم كيف نشأ المصطلح ولماذا اتخذ هذه الصورة.

المؤلف:

وهكذا لم يعد السؤال: كيف نترجم كلمة Physical؟ بل أصبح: كيف تنتقل المفاهيم العلمية من ثقافة إلى أخرى؟ وكيف نبني لغة علمية عربية لا تكتفي بنقل المصطلحات، بل تستوعب تاريخها ومعانيها؟

الذكاء الاصطناعي:

وهنا يبدأ الحوار الحقيقي. فبعض المصطلحات لا تطلب منا ترجمة كلمة، بل تدعونا إلى إعادة التفكير في العلاقة بين اللغة والمعرفة. لقد قادتنا كلمة واحدة إلى سؤال أكبر: كيف تُبنى لغة العلم؟

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.