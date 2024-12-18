 الاطلاع على الأضرار والإصابات التي لحقت بخزانات «مصفاة الزاوية»

تفقد مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس “خالد بوخطوة”، مقر مصفاة الزاوية، رفقة جمع من المختصين من الإدارة، وأعضاء من لجنة الطوارئ بالمنطقة الغربية والجنوبية، واطلع على الأضرار والإصابات التي لحقت بعدد من الخزانات، جراء الحريق.

وأبلغ المهندس خالد بوخطوة، “مجلس الإدارة وعناصر الأمن والسلامة والإطفاء في مصفاة الزاوية وكل من ساهم في إخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من خزانات المصفاة فجر الأحد الماضي، شكر وتقدير واعتزاز رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، نظير تضحياتهم الجسيمة ومجهوداتهم الجبارة في انقاذ الأرواح والممتلكات داخل المصفاة أو في محيطها”.

بوخطوة يبلغ مستخدمي مصفاة الزاوية شكر وتقدير رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبلغ مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الأربعاء، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤