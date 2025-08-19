الاعتداء على سفارة مصر في هولندا.. القاهرة تهدد بالردّ!

أعربت مصر، الثلاثاء، عن استنكارها الشديد للاعتداء الذي تعرض له مبنى سفارتها في لاهاي، وطالبت السلطات الهولندية بتوفير الحماية اللازمة للبعثة الدبلوماسية، فيما أعرب الجانب الهولندي عن أسفه الشديد للحادث واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع تكراره.

وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الهولندي كاسبر فيلدكامب، مشدداً خلاله على أهمية حماية السفارة وفق القانون الدولي، وتحمل الجانب الهولندي مسؤولياته في منع أي تجاوزات مستقبلية. وأضاف عبد العاطي أن مصر تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تكرر أي اعتداء على البعثة الدبلوماسية.

من جهته، أعرب الوزير الهولندي عن أسفه للحادث الفردي الذي وقع أمام السفارة، مؤكدًا أنه تواصل مع السلطات الأمنية المعنية لتعزيز الإجراءات الأمنية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للدولة المضيفة.

كما شدد على العلاقات الوثيقة بين هولندا ومصر، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وخلال الاتصال، تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وأوضح عبد العاطي لنظيره الهولندي جهود مصر المستمرة للتوصل إلى هدنة تضمن وقف إطلاق النار، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بلا قيود، وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، مع الإشارة إلى موافقة حماس على غالبية بنود مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وأهمية موافقة الجانب الإسرائيلي على هذا المقترح.

كما استعرض عبد العاطي زيارته لمعبر رفح برفقة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مؤكدًا أن المعبر يعمل على مدار الساعة من الجانب المصري، وأهمية الضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.

وطلب الوزير المصري من هولندا استثمار نفوذها داخل الاتحاد الأوروبي للضغط على وقف الكارثة الإنسانية في غزة، مشيراً إلى التحضيرات الجارية في مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة فور التوصل لاتفاق وقف النار.