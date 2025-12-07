«الاقتصاد الأخضر» يجمع دول جنوب المتوسط.. وليبيا تعلن جاهزية خطتها

أعلنت وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية مشاركة دولة ليبيا في الفعالية الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأخضر والدائري – Green Forward، التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، بمشاركة ثماني دول من جنوب المتوسط وعدد من المنظمات الدولية الشريكة.

وقالت الوزارة إن ليبيا مثّلها في الفعالية معالي وزير البيئة الدكتور إبراهيم العربي وفريق من خبراء الوزارة، إلى جانب معهد التخطيط بصفته الجهة الوطنية المسؤولة عن التنسيق والاتصال للمشروع، حيث ترأس وفده المدير العام للمعهد الدكتور مصطفى الأرقط.

وقدّم وفد وزارة التخطيط عرضًا تضمن جهود الدولة في تطوير منظومة التخطيط والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة (2023–2035)، ومبادرة 100 مليون شجرة، وعدد من المبادرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكدت وزارة التخطيط التزام ليبيا بتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم مسارات التنمية الخضراء وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

وخلال الفعالية، تسلّمت ليبيا مشروع الإطار السياساتي الوطني الأخضر والدائري، لتكون أول دولة ضمن الدول المشاركة التي تستكمل إعداد هذا المشروع، الأمر الذي حظي باهتمام كبير من الوفود المشاركة والمنظمات الدولية.