الاقتصاد التونسي ينتعش.. بروكسل تردّ!

توقع البنك الدولي ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.6% في عام 2025، مدفوعًا بانتعاش قطاعات الفلاحة، البناء، السياحة، والنقل، بعد نتائج إيجابية سجلها الاقتصاد خلال النصف الأول من العام.

وأفاد تقرير البنك الدولي الصادر الأربعاء، بأن تقديرات نمو الاقتصاد التونسي لعام 2025 تم رفعها من 1.9% كانت متوقعة سابقًا، بعد أن سجل الاقتصاد 3.2% خلال الثلاثي الثاني على أساس الانزلاق السنوي.

وأشار التقرير إلى أن الانتعاش الفلاحي، خاصة في إنتاج زيت الزيتون والحبوب، كان نتيجة الظروف المناخية الملائمة، ما ساعد القطاع على التعافي من خسائر 2023.

كما شهد قطاع البناء انتعاشة بعد أربع سنوات من الركود، فيما من المتوقع أن يسهم قطاع السياحة في دعم النمو الاقتصادي خلال 2025.

ومع ذلك، يحذر البنك الدولي من تزايد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، والتي قد تؤثر على الاقتصاد التونسي عبر انخفاض الطلب الخارجي، خصوصًا من الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل السوق الرئيسية لصادرات تونس.

كما يلفت التقرير إلى أن انخفاض القيمة المضافة للأنشطة المالية بنسبة 14% في النصف الأول من 2025 قد يشكل ضغطًا على النمو الإجمالي.

جاءت هذه التوقعات وفق تصريحات الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي لودويك سميتس، خلال تقديم تقرير البنك بعنوان: “تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية”.

ويعكس رفع توقعات البنك الدولي مؤشرات التعافي الاقتصادي التونسي بعد سنوات من البطء والركود، مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الفلاحة والبناء والسياحة.

ويظهر التقرير الحاجة إلى التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية لمواجهة تحديات انخفاض الطلب الخارجي وضغوط التضخم.

وشهد الاقتصاد التونسي خلال السنوات الأخيرة تحديات متعددة، من ركود البناء وتراجع الإنتاج الزراعي إلى ضعف الطلب السياحي، قبل أن يشهد انتعاشًا نسبيًا في 2024 و2025 بفضل الظروف المناخية والانتعاش السياحي والتحسن في بعض القطاعات الإنتاجية.

بروكسل ترد على استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في تونس: التواصل مع المجتمع المدني جزء من المهام الدبلوماسية

علّقت المفوضية الأوروبية على استدعاء الرئيس التونسي قيس سعيد لسفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، جوزيبي بيرّوني، على خلفية لقائه بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.

وقال المتحدث باسم المفوضية أنور العنوني، إن على الدبلوماسيين “الانخراط في حوار مع جميع الجهات المعنية داخل بلدان اعتمادهم”، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي تساهم في تعزيز التعاون الثنائي وقنوات الحوار.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أُحيط علماً برسالة الرئيس سعيّد، ويُذكّر بأن الاتحاد العام التونسي للشغل حائز على جائزة نوبل للسلام تقديراً لمساهمته في إرساء قواعد ديمقراطية تعددية.

وكان الرئيس التونسي قد اعتبر لقاء السفير بيرّوني بالأمين العام للاتحاد “خرقاً للبروتوكول الدبلوماسي وعملاً خارج نطاق القنوات الرسمية”، واستدعاه إلى قصر قرطاج لتبليغه احتجاجاً شديد اللهجة.

يذكر أن السفير بيرّوني التقى يوم الاثنين الطبوبي، مشيداً بدور الاتحاد في الحوار الوطني الذي نال بموجبه جائزة نوبل للسلام عام 2015، مؤكدًا استمرار دعم التعاون مع المجتمع المدني في تونس.

الإفراج عن المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني بعد حكم بالسجن عامين

أكد المحامي التونسي سامي بن غازي في تصريح لـ”سبوتنيك” اليوم الخميس، أن وزارة العدل أصدرت قرارًا بالإفراج عن المحامية والإعلامية التونسية البارزة سنية الدهماني، بعد أن كانت مسجونة.

وكانت محكمة تونسية قد حكمت سابقًا بسجن الدهماني لمدة عامين على خلفية تصريحات إعلامية تتعلق بوضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس.

من جانبها، اعتبرت رئيسة المرصد التونسي للدفاع عن الحق في الاختلاف، سلوى غريسة، أن ملاحقة صناع المحتوى تشكل سياسة ممنهجة لضرب حرية التعبير، محذرة من خطورة استسهال العقوبات السجنية وتعميمها على جميع الممارسات مهما كانت درجة خطورة الجريمة المرتكبة.

وأضافت غريسة أن الأحكام السجنية والإيقافات باتت أمرا مقلقا وتشير إلى تضييقات حقيقية على حرية التعبير، مشيرة إلى أنه كان من الأجدى تطبيق عقوبات بديلة مثل الغرامات المالية أو حجب المحتوى أو إيقاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نبهت الحقوقية إلى احتمال توسع دائرة الإيقافات لتشمل الإعلاميين ومقدمي البرامج التي يُنظر إليها على أنها “منافية للأخلاق الحميدة”.