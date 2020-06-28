الاقتصاد السعودي يخسر 12 مليار دولار

أفاد موقع أويل برايس إن حرب الأسعار في سوق النفط بين السعودية وروسيا، كبدت الرياض خسائر في عائدات صادرات النفط بلغت 12 مليار دولار في أبريل الماضي.

وأضاف الموقع أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أظهرت انخفاضَ عائدات صادرات النفط السعودية بأكثر من 65%، مقارنة بأبريل/نيسان من العام الماضي، مع رفع الرياض إنتاجها بشكل غير مسبوق.

وتشهد عائدات السعودية من صادرات النفط تراجعا منذ بداية هذا العام، إذ هبطت 23 مليار دولار منذ يناير/كانون الثاني وحتى نهاية أبريل.

وكما انخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 30.7%، حيث وصلت إلى 62.7 مليار دولار، كما هبطت الواردات 11.4%، وصولاً إلى 43.2 مليار دولار.

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الجاري نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا الذي أدى لانحسار الطلب العالمي على الخام، الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية.