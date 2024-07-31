الاقتصاد السعودي يسجل انكماشا في الربع الثاني من 2024

سجل الاقتصاد السعودي انكماشا طفيفا بلغ 0.4% في الربع الثاني من 2024 على أساس سنوي، وتم تراجعه بوتيرة أقل من الربعين السابقين، نتيجة تباطؤ الانكماش في القطاع النفطي.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء فقد انكمش القطاع النفطي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 8.5% على أساس سنوي، وبذلك يكون قد تباطأ انكماش القطاع مقارنة بالفصول الثلاثة السابقة.

وجاء تباطؤ الانكماش في الاقتصاد بدعم من نمو القطاع غير النفطي 4.4% مواصلا صعوده للفصل الثالث عشر على التوالي، ومسجلا أسرع وتيرة نمو خلال عام، بفضل التنويع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030” ما أسهم في تقليص أثر انكماش القطاع النفطي في الاقتصاد، فيما ارتفعت الأنشطة الحكومية للفصل الـ12 على التوالي بـ3.6%، وهي أسرع وتيرة نمو خلال ستة فصول.

ويأتي انكماش الاقتصاد السعودي للربع الرابع على التوالي، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط إلى نحو 9 ملايين برميل يوميل، ضمن مجموعة “أوبك+” الهادف لدعم استقرار السوق.

وكان الاقتصاد السعودي قد انكمش بنسبة 4.3% و 3.2% و1.7% في الفصول الثلاثة السابقة على الترتيب، مع انكماش القطاع النفطي 16.1% 16.2و% و11.2%.

وفي العام 2023 تراجع الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8% بمعدل أعلى من توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 0.3%، بضغط من انكماش القطاع النفطي 9%.