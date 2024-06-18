الاقتصاد الفلسطيني يخسر 20 مليون دولار يوميا!

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، “إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة غير مسبوقة، نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية التي عطلت كل محركات الاقتصاد”.

وأضاف العامور لوكالة “سبوتنيك”: “يخسر اقتصادنا يوميا نحو 20 مليون دولار نتيجة توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة، وتعطله جزئيا في الضفة الغربية، ومن المتوقع مع نهاية العام الجاري أن يسجل اقتصادنا انكماش بنسبة 10%”.

وقال: “دورة الحياة الاقتصادية تعطلت نتيجة تراجع تدفق السيولة النقدية بسبب القرصنة الإسرائيلية للمستحقات الضريبية، وفقدان ما يقرب نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر الماضي”، موضحا أن “البطالة ارتفعت إلى 32% في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة 75%”.

هذا وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، كما أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا.