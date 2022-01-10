الاقتصاد تبحث إعداد خطة 2022

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعاً بمقر الوزارة في طرابلس، ضمَ وكلاء الوزارة ومدير مكتب شؤون ديوان الوزارة ومدير إدارة الدراسات والاستراتيجيات الإقتصادية بحضور مدراء ورؤساء الجهات التابعة.

ويأتي الاجتماع في إطار إعداد خطة لعام 2022 تشمل البرامج التنظيمية والتنموية ومتابعة تنفيد المخصصات التنمية والمصروفة في عام 2021م.

وشدد الوزير خلال الاجتماع، على أن تكون الخطة مجدولة شهريا من حيث النشاط والتمويل وبتسمية الناطق الإعلامي للوزارة للخروج شهريا لتوضيح مناشط الوزارة.