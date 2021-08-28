الاقتصاد تبحث تعزيز مساهمة المرأة في التنمية المستدامة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعاً بمقر الوزارة في طرابلس، ضم عدد من سيدات الأعمال في ليبيا، بحضور مدير مكتب المتابعة بالوزارة، ونائبة رئيسة وحدة تمكين المرآة برئاسة مجلس الوزراء، ومكتب السياحة، والثقافة، والشؤون الاجتماعية، والتعليم، وبلدية طرابلس.

ويأتي الاجتماع لمناقشة عمل منتدى المرأة الوطني للدعم والتمكين، حيث أكد الوزير على دعمه لدور المرأة في المجتمع.

وتطرق الاجتماع لطرح آليات المنتدى والهيكلية المقترحة للدعم والتمكين، ويعد فرصة لالتقاء سيدات ورائد الأعمال مع الشخصيات الحكومية وممثلي المنظمات غير الحكومية في مكان واحد لتبادل الأفكار والخبرات والآراء والتشبيك وبناء علاقات عمل وإيجاد مشاريع مشتركة بهدف دعم الاقتصاد الليبي إلى جانب تعزيز مساهمة المرأة في التنمية المستدامة في كافة مجالات الحياة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.