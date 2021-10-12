الاقتصاد تبحث رفع مستوى التبادل التجاري مع فرنسا

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بديوان الوزارة في طرابلس، مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة في دولة ليبيا، وكذلك الشركات التي ترغب في دخول السوق الليبي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.



وناقش اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات ذات الاهتمام المشترك، ورفع مستوى التبادل التجاري وتنظيم ملتقيات ومعارض مشتركة بهدف خلق تواصل بين الفعاليات الاقتصادية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة، بجهود جمهورية فرنسا في تحقيق الاستقرار بدولة ليبيا ودعمها للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكداً أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة وبرنامج إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية بكافة المناطق، وإنشاء مرافق في قطاعات التعليم والصحة ورفع مستوى أدائها، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة معنية بدعم كافة القطاعات بالدولة وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.

ونوه الوزير بأن دولة ليبيا ملتزمة بالاتفاقيات المبرمة وتعمل على إعادة تطويرها وتفعيلها بما يُعزز الاستقرار الذي تطمح له حكومة الوحدة الوطنية ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات الذي يعد ضمن أولوياتها.

من جهتها أكدت السفيرة أن الجمهورية الفرنسية تسعى لتطوير العلاقات مع دولة ليبيا، وعقد شراكة طويلة الأمد والتعاون في المجالات المستهدفة بخطة الحكومة الليبية، كما أعربت عن رغبة الشركات الفرنسية دخول السوق الليبي في مجالات الاستثمار والتجارة والمساهمة في تطوير قطاعات الطاقة والصحة والتعليم.

ووجَه الوزير في ختام اللقاء، بتشكيل مجلس أصحاب الأعمال الليبي الفرنسي يتولى وضع خطة لعقد شراكة بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة ويُسهم في رفع مستوى التبادل التجاري والتواصل بين الفعاليات الاقتصادية.