الاقتصاد تتابع التحضيرات النهائية لمعرض طرابلس الدولي

اطلع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية الدكتور سعد الحنيش، خلال زيارته لمعرض طرابلس الدولي، على سير عمل وتجهيزات صالات العرض والترتيبات النهائية قبيل انطلاق فعاليات افتتاح المعرض.

ويقام معرض طرابلس الدولي في دورته الخمسين، من 15 حتى 21 مايو 2024، بمشاركة واسعة محليا ودوليا.

وأعلنت إدارة المعرض أنه إبتداء من الأربعاء الموافق 15-05-2024 يفتح معرض طرابلس الدولي أبوابه لإستقبال الجمهور الكريم، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

وأشارت الغدارة على موقعها الرسمي إلى أن الدورة الخمسين علامة التواصل وتاريخ ناصع البياض يعكس حركة النمو والازدهار في بلادنا.