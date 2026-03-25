الاقتصاد تشدد على تطبيق القوانين التجارية و«حماية المستهلك»

ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، يوم الخميس، أن جميع أصحاب الأنشطة التجارية ومقدمي الخدمات مطالبون بالالتزام بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (660) لسنة 2022، والمتعلق بتنظيم عرض السلع والمنتجات والخدمات للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن القرار ينص على ضرورة عرض السلع والمنتجات بشكل واضح ومنظم، والإعلان عن الأسعار بطريقة ظاهرية للمستهلك، بالإضافة إلى التقيد بالشفافية في تقديم الخدمات لجميع المواطنين.

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة الجميع على الالتزام بالتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، مع تصحيح أوضاع المخالفين فوراً، مؤكدة أن الجهات الضبطية المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف أحكام هذا القرار لضمان حماية المستهلك وتعزيز النظام التجاري في البلاد.