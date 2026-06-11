الاقتصاد تصدر قراراً بإلزامية إشهار أسعار السلع الأساسية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور سهيل بوشحية، قراراً تنظيمياً يهدف إلى ضبط السوق وتعزيز الشفافية عبر إلزام التجار بإعلان أسعار المنتجات للمستهلكين بشكل واضح.

السلع الأساسية المشمولة بالقرار

النشويات: الأرز، المكرونة، السميد، الدقيق، والخبز.

المعلبات والزيوت: الزيوت النباتية، ومعجون الطماطم.

الألبان والدواجن: البيض، الحليب ومشتقاته، والأجبان.

المنبهات: القهوة والشاي.

المنتجات الطازجة: اللحوم الحمراء والبيضاء، الخضروات، والفواكه.

ضوابط وشروط إشهار الأسعار

الوضوح التام: كتابة السعر بخط ظاهر وقرّاءته سهلة بلا غموض.

مكان الملصق: وضع بطاقة السعر على السلعة مباشرة أو الرف المخصص لها.

السلع الموزونة: استخدام لوحات إلكترونية أو إعلانية بارزة لعرض سعر وحدة القياس (للحوم والخضار).

السعر النهائي: يجب أن يكون السعر المعلن هو القيمة النهائية الفعالية دون تضليل.

التخفيضات: إلزامية توضيح السعر قبل الخصم وبعده خلال فترة العروض.

آليات الرقابة والعقوبات

الضبطية القضائية: يتولى جهاز الحرس البلدي ضبط المخالفين تجارياً.

الإجراءات الردعية: تطبيق عقوبات مالية وإجراءات تصاعدية بحق غير الملتزمين.

النفاذ: يدخل القرار حيز التنفيذ الفوري من تاريخ صدوره ويلغي ما يخالفه.