الاقتصاد تعلن بدء تصحيح «أسعار اللحوم» في السوق

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية أن سوق اللحوم البيضاء والحمراء في ليبيا يشهد انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، في مؤشر وصفته الوزارة ببداية تصحيح فعلي في السوق، نتيجة ضبط السياسات وتنظيم سلاسل الإمداد.

وأكدت الوزارة أن هذه التطورات تعكس فاعلية الإجراءات المتخذة لتنظيم السوق المحلي، بما يدعم التوجه نحو تحقيق أسعار عادلة وتعزيز الاستقرار المستدام في قطاع المواد الغذائية الأساسية.

وبحسب البيانات التفصيلية الصادرة عن الوزارة، سجلت أسعار اللحوم تراجعاً واضحاً خلال الفترة الممتدة من 1 أبريل إلى 28 أبريل 2026، شمل عدداً من الأصناف الرئيسية.

وفي قطاع الدواجن، انخفض سعر أفخاذ الدجاج الوطني من 27 إلى 17.5 دينار ليبي بنسبة تراجع بلغت 35.2%، كما تراجع الدجاج المستورد من 20 إلى 15 ديناراً بنسبة 25%، والدجاج الوطني من 27 إلى 17 ديناراً بنسبة 37%، فيما انخفضت صدور الدجاج الوطني من 40 إلى 35 ديناراً بنسبة 12.5%.

وفي قطاع لحم الضأن، سجل الخروف المستورد تراجعاً من 30 إلى 27 ديناراً بنسبة 10%، بينما انخفض الخروف الوطني من 110 إلى 95 ديناراً بنسبة 13.6%.

أما في قطاع لحم العجل، فقد تراجع لحم العجل بالعظم الوطني من 85 إلى 65 ديناراً بنسبة 23.5%، وانخفض العجل المستورد من 45 إلى 30 ديناراً بنسبة 33.3%، بينما سجل لحم العجل الهبرة الوطني تراجعاً من 85 إلى 75 ديناراً بنسبة 11.8%.

وأوضحت الوزارة أن هذا الانخفاض العام في الأسعار يرتبط بشكل مباشر بتراجع أسعار الأعلاف، إلى جانب تحسن آليات التوزيع وتكثيف الرقابة على الأسواق، وهو ما انعكس على أسعار البيع النهائية للمستهلكين.

كما أشار الرسم البياني المرافق للبيانات إلى استمرار الاتجاه النزولي في أسعار مختلف أصناف اللحوم، في إطار ما وصفته الوزارة بمرحلة “تصحيح الأسعار” في السوق المحلي.

وأكدت الوزارة أن هذه البيانات أعدت من خلال مكتب وزير الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الإدارات المختصة، في إطار متابعة تطورات السوق ورصد حركة الأسعار بشكل دوري.