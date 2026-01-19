الاقتصاد تفرض متابعة عاجلة على أسعار «مواد التنظيف والخردوات»

تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، سير النشاط التجاري لضمان استقرار السوق المحلي من خلال التقارير الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الاعتمادات المستندية الممنوحة لتوريد مواد التنظيف والخردوات خلال عام 2025.

وأظهرت البيانات استفادة 118 شركة من هذه الاعتمادات، بقيمة إجمالية بلغت 271,699,480.64 دولار أمريكي.

وأوضحت الوزارة أن الاعتمادات تم تمويلها من إيرادات بيع النقد الأجنبي بسعر الصرف الرسمي المدعوم، والذي يبلغ حوالي 6.20 دينار للدولار، بينما شهدت أسعار بيع هذه السلع في السوق المحلي ارتفاعًا ملحوظًا، ووصلت مؤخرًا إلى نحو 10 دينار للدولار في السوق الموازي.

ودعت الوزارة جميع الشركات المستوردة إلى الالتزام بالتخفيض الطوعي لأسعار هذه المواد بما يتوافق مع أسعار التوريد الفعلية، انسجامًا مع مبادئ الشفافية والمنافسة المشروعة المنصوص عليها في القانون التجاري الليبي والتشريعات ذات الصلة.

وأكدت الوزارة أن أي سلعة تشهد انحرافًا عن مستوياتها الطبيعية ستصبح محل متابعة عاجلة، ضمن حزمة الإجراءات الرامية إلى تصحيح الاختلالات السعرية، وتعزيز استقرار السوق، وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المستهلك، والحد من الممارسات المخالفة للأسس الاقتصادية السليمة.

تنبيه رقم (2) لسنة 2026م لموردي مواد التنظيف والخردوات . تم النشر بواسطة ‏وزارة الإقتصاد والتجارة – ليبيا‏ في الاثنين، ١٩ يناير ٢٠٢٦