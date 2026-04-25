«وزارة الاقتصاد» تكشف عن انخفاض حادّ بأسعار الخضار

عين ليبيا | نُشر: السبت، 25 أبريل 2026 - 14:05
أسعار الخضروات تهبط.. وزارة الاقتصاد تنجح في استقرار السوق

نص الخبر: أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عن انخفاض ملحوظ في أسعار الخضروات في السوق المحلي بعد تنفيذ قرارات تنظيم العرض، في خطوة تهدف إلى استقرار السوق وتعزيز حياة المواطن. وجاء هذا التغير نتيجة لقرار حظر تصدير بعض المنتجات الزراعية، الذي ساعد في تحسين توافر السلع في الأسواق.

تفاصيل الانخفاض في الأسعار: وفقًا للتحليل الاقتصادي الذي أعدته الوزارة، شهدت أسعار العديد من الخضروات انخفاضًا ملحوظًا من 1 أبريل إلى 23 أبريل 2023، حيث سجلت أبرز المنتجات الزراعية انخفاضات كبيرة:

المنتجالسعر في 1 أبريلالسعر في 23 أبريلنسبة الانخفاض
البصل الأبيض7 دينار2.5 دينار64.29%-
البطاطا6 دينار2.5 دينار58.33%-
الفلفل الحلو12 دينار6 دينار50.00%-
الطماطم8 دينار4 دينار50.00%-
الباذنجان8 دينار4 دينار50.00%-
الخيار12 دينار6 دينار50.00%-
الثوم المحلي28 دينار15 دينار46.43%-
الكوسا10 دينار6 دينار40.00%-

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الانخفاضات جاءت نتيجة للجهود المستمرة لمواجهة الاختلالات النقدية وتعزيز استجابة السوق، مما أسهم في استقرار الأسعار

هذا ولعبت مصلحة الجمارك دورًا مهمًا في ضمان تطبيق السياسات الجديدة وضبط حركة السوق، مما كان له تأثير مباشر في تعزيز الاستقرار وضمان استجابة إيجابية للقرارات المتخذة.

تؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الحكومة لضمان توفير السلع بأسعار معقولة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع التأكيد على أهمية متابعة الوضع لضمان استمرارية هذه النتائج الإيجابية.

