«وزارة الاقتصاد» تكشف عن انخفاض حادّ بأسعار الخضار

نص الخبر: أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عن انخفاض ملحوظ في أسعار الخضروات في السوق المحلي بعد تنفيذ قرارات تنظيم العرض، في خطوة تهدف إلى استقرار السوق وتعزيز حياة المواطن. وجاء هذا التغير نتيجة لقرار حظر تصدير بعض المنتجات الزراعية، الذي ساعد في تحسين توافر السلع في الأسواق.

تفاصيل الانخفاض في الأسعار: وفقًا للتحليل الاقتصادي الذي أعدته الوزارة، شهدت أسعار العديد من الخضروات انخفاضًا ملحوظًا من 1 أبريل إلى 23 أبريل 2023، حيث سجلت أبرز المنتجات الزراعية انخفاضات كبيرة:

المنتج السعر في 1 أبريل السعر في 23 أبريل نسبة الانخفاض البصل الأبيض 7 دينار 2.5 دينار 64.29%- البطاطا 6 دينار 2.5 دينار 58.33%- الفلفل الحلو 12 دينار 6 دينار 50.00%- الطماطم 8 دينار 4 دينار 50.00%- الباذنجان 8 دينار 4 دينار 50.00%- الخيار 12 دينار 6 دينار 50.00%- الثوم المحلي 28 دينار 15 دينار 46.43%- الكوسا 10 دينار 6 دينار 40.00%-

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الانخفاضات جاءت نتيجة للجهود المستمرة لمواجهة الاختلالات النقدية وتعزيز استجابة السوق، مما أسهم في استقرار الأسعار

هذا ولعبت مصلحة الجمارك دورًا مهمًا في ضمان تطبيق السياسات الجديدة وضبط حركة السوق، مما كان له تأثير مباشر في تعزيز الاستقرار وضمان استجابة إيجابية للقرارات المتخذة.

تؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الحكومة لضمان توفير السلع بأسعار معقولة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع التأكيد على أهمية متابعة الوضع لضمان استمرارية هذه النتائج الإيجابية.