الاقتصاد تُعلن انطلاق تبادل إشعارات السفن عبر بوابة « بي تي إس» الإلكترونية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، عن بدء خدمة استلام مكاتب التفتيش البحري بالموانئ لإشعارات وصول السفن التجارية وبيانات الشحن إلكترونيًا، عبر بوابة التجارة “بي تي إس” (PTS).

ويأتي ذلك بناءً على اتفاقات العمل المشتركة بين شبكة ليبيا للتجارة، ومصلحة الموانئ والنقل البحري، وغرفة الملاحة البحرية، ويجري تنفيذ الخدمة وفق النماذج المعمول بها والإجراءات المعتمدة.

ويأتي هذا التفعيل ضمن البرامج التطويرية التي تعمل عليها الوزارة والجهات التابعة لها، ويهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل حركة التجارة في القطاعات المرتبطة، وفي مقدمتها قطاع اللوجستيات، بالتعاون مع وزارة المواصلات والجهات التابعة لها.

وجاء هذا الإعلان استنادًا إلى كتاب صادر عن رئيس شبكة ليبيا للتجارة موجّه اليوم إلى رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري.

ويشير الكتاب إلى أنه اعتبارًا من 7 يوليو 2025، سيكون بإمكان شركات التوكيلات الملاحية المسجلة لدى غرفة الملاحة البحرية، والناقلين للبضائع عبر ميناء الخمس، إحالة إشعارات الوصول ومرفقاتها إلكترونيًا إلى مكتب التفتيش البحري بالميناء، من خلال نظام PTS.

ويأتي هذا العمل ضمن خطة شاملة تنفذها شبكة ليبيا للتجارة، لدعم استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين تصنيف ليبيا في مؤشرات تسهيل التجارة وبيئة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.