الاقتصاد تُناقش آلية تنظيم توريد القمح وإنتاج مادة الدقيق

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، خلال اجتماع عقده بمقر الوزارة في طرابلس، مع شركات ومطاحن الدقيق والنقابة العامة للمخابز، آلية تنظيم توريد القمح وإنتاج مادة الدقيق وتوزيعها على المخابز.

وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون التجارة، وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة، إلى طرح عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه المطاحن في توفير القمح وسُبل معالجتها لضمان سير العملية الإنتاجية وتغطية احتياج المخابز والسوق المحلي من مادة الدقيق.

وأكد الحويج أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تنظيم عملية توريد القمح من خلال وضع آلية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بهدف توفير القمح للشركات ومطاحن الدقيق وفق القدرة الإنتاجية بها ومتابعة توزيعه على المخابز والسوق المحلي لضمان استقرار الأسعار وتوفير مخزون إستراتيجي من مادة الدقيق.