الاقتصاد والصناعة يضعان خارطة طريق لـ«تعزيز الاستثمار»

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعاً مع وزير الصناعة والمعادن، أحمد بوهيسه، لمناقشة آلية متكاملة لإعادة تشغيل وتطوير المشاريع الصناعية المتوقفة، لا سيما تلك التي تعتمد على المواد الخام المحلية في مختلف المناطق.

وتناول اللقاء الرؤية الموحدة للنهوض بقطاعي الصناعة والتجارة وتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال تطوير المناطق الصناعية والخدمية بمعايير حديثة، وضمان توفير المواد الخام الضرورية لمختلف الصناعات، إلى جانب تنظيم عمليات تصدير المواد الخام بما يحمي الصناعات المحلية ويزيد من القيمة المضافة.

ويأتي هذا التعاون في إطار هدف استراتيجي لتحويل الموارد المحلية إلى منتجات تنافسية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز مكانة ليبيا كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.