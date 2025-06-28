الاكتفاء الذاتي يتحقق.. مصر تتصدر المشهد الدوائي في الشرق الأوسط وإفريقيا

تصدّرت مصر دول إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الاكتفاء الذاتي من صناعة الدواء، بعد أن حققت نسبة تغطية بلغت 91% من احتياجاتها، وفق ما أعلنته الحكومة المصرية، في إطار نتائج الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الدواء.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود بدأت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية عام 2019، والتي استهدفت تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن مصر أصبحت تمتلك حالياً أكبر سوق دوائي في إفريقيا بقيمة سوقية تتجاوز 6.2 مليار دولار، تشمل أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، و3.5 مليار عبوة مباعة سنوياً.

وأكدت الحكومة أن مصر تتحرك بخطى ثابتة لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء، ضمن رؤية 2030 للتنمية المستدامة، مدعومة ببنية صناعية تضم 179 مصنعاً، و2370 خط إنتاج، إلى جانب 1600 شركة توزيع ونحو 80 ألف صيدلية منتشرة في أنحاء الجمهورية.

ووفق البيانات الرسمية، ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية من 75% عام 2020 إلى 85% في 2023، بدعم من استثمارات بلغت 2.5 مليار دولار في إنشاء مصانع جديدة وتحديث خطوط الإنتاج، لتصل إلى 91% خلال العام الجاري. وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 95% بحلول عام 2030، مع التركيز على الأدوية الحيوية والبيولوجية.

ويحظى الدواء المصري بسمعة جيدة عالمياً من حيث الجودة والمأمونية، ما ساهم في دخول منتجاته إلى أسواق جديدة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وتصدر مصر حالياً الأدوية إلى أكثر من 150 دولة، وتسعى إلى رفع قيمة الصادرات من 1.2 مليار دولار في 2024 إلى 2 مليار دولار بحلول عام 2027، بحسب وزارة التجارة والصناعة.

وتعزز هذه القفزات النمو المتسارع لصناعة الدواء في مصر، المدعومة بزيادة الطلب المحلي والإقليمي، خاصة مع ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 105 ملايين نسمة، وتوسع برامج الرعاية الصحية الحكومية، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل.