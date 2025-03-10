الالتزام بمعايير الجودة والشفافية.. «العابد» يستعرض إنجازات الوزارة العام الماضي

ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، الاجتماع الأول للوزارة لعام 2025، بحضور وكلاء ومديري الإدارات والمكاتب.

وتم خلال الاجتماع “استعراض تقرير نشاط الوزارة للعام 2024، حيث ناقش الحضور أبرز الإنجازات التي تحققت والتحديات التي واجهتها الوزارة خلال العام الماضي”.

وأكد الوزير على “ضرورة إحالة التقرير للإدارات المختصة لمعالجة العراقيل وإيجاد الحلول المناسبة لها”.

كما ناقش الاجتماع “توزيع التجهيزات لمكاتب العمل والتأهيل، حيث أكد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية أن كافة التجهيزات قد تم تسليمها للمكاتب في مختلف المناطق وفقًا للخطة الموضوعة”.

وأشار إلى أن “العمل جارٍ على دعم الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة بالتجهيزات الإضافية وفقًا للاحتياجات المطلوبة”.

إضافة إلى ذلك، تم “استعراض الخطة التطويرية لمنظومة منصة “وافد” الرقمية، والتي تهدف إلى تحسين وتسهيل إجراءات العمالة الوافدة. وتم خلال الاجتماع متابعة مراحل إنجاز المنصة، بما في ذلك ربط الإدارات المختصة بها لضمان تكامل العمل وتسهيل الإجراءات، كما تم عرض خطة تنمية قدرات الموارد البشرية لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة العاملين ورفع مستوى الأداء العام للوزارة”.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على “أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارات لضمان تنفيذ الخطط بشكل فعال، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والشفافية في جميع الإجراءات”.