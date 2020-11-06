الانتخابات الأمريكية.. احتمال إعادة فرز الأصوات بجورجيا وسط تقارب كبير بين ترامب وبايدن

المرشح الديمقراطي جو بايدن، تجاوز اليوم الجمعة، منافسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولاية جورجيا بفارق 917 صوتا، حتى الآن، ما يطرح احتمال إعادة فرز الأصوات في هذه الولاية المحورية للمرشحين.

وقالت وكالة أسوشييتد برس إنه “لايزال هناك آلاف من الأصوات تنتظر العد في هذه الولاية وكثير منها في المقاطعات التي تقدم فيها نائب الرئيس السابق جو بايدن”.

وأظهر تحليل للوكالة إن الفارق لصالح بايدن نما مع بدء عد الأصوات التي أدلي بها في البريد، والتابعة لهذه المقاطعات، مما قد يعني زيادة الفارق بين المرشحين.

وبموجب قانون ولاية جورجيا، فإنه إذا كان الفارق بين المرشحين أقل من 0.5% من عدد المصوتين، فيمكن طلب إعادة فرز الأصوات.

واقترب بايدن بهذه النتيجة، بشكل كبير، من تحقيق الأصوات الانتخابية اللازمة لإعلانه رئيسا بعد تحقيق انتصارات في ولايات حاسمة مثل ويسكونسن وميشيغان حسب مانقلت قناة “الحرة”.