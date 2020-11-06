الانتخابات الأمريكية.. المُسلمون يُحافظون على مقاعدهم في الكونغرس

بينما لا يزال من غير الواضح تحديد الفائز بالسباق الرئاسي الـ 59 في الولايات المتحدة، بدأت تتضح أسماء المرشحين المسلمين المنتخبين في الكونغرس وإدارات الولايات في البلاد.

واحتفظت إلهان عمر من ولاية مينيسوتا ورشيدة طليب من ميشيغان، أول نائبتين مسلمتين ينتخبن لعضوية الكونغرس عن الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، بمقاعدهن في هذه الانتخابات أيضا.

وتفوقت عمر ذات الأصول الصومالية وطليب ذات الأصول الفلسطينية على منافسيهما الجمهوريين في 3 نوفمبر، وتأهلوا للولاية الـ2 في مجلس النواب بالكونغرس.

ونجح مسلم 3 في هذه الانتخابات بدخول الكونغرس، وهو أندريه كارسن، الذي حصل على 65% من الأصوات مقابل خصمه الجمهوري في ولاية إنديانا.

وكان كارسن 2 مسلم يدخل مجلس النواب عام 2008، بعد كيث أليسون، أول مسلم يتم انتخابه للكونغرس في تاريخ الولايات المتحدة كنائب ديمقراطي عن ولاية مينيسوتا عام 2007.

انتخاب 5 مسلمين لعضوية مجالس الولايات

وشهدت الانتخابات التي أجريت في 3 نوفمبر أيضا، انتخاب مرشحة مسلمة لأول مرة، وهي موري تورنر البالغة من العمر 27 عاما، لعضوية المجلس التشريعي لولاية أوكلاهوما.

وأصبح سامبا بالده، الذي جاء إلى الولايات المتحدة مهاجرا من غامبيا قبل 20 عاما، أول عضو مسلم يدخل المجلس التشريعي في ولاية ويسكونسن.

كما سجل المرشح الديمقراطي المسلم فادي قدورة، البالغ من العمر 40 عاما، اسمه كأول مسلم يدخل المجلس التشريعي لولاية إنديانا.

وكذلك، تم انتخاب السيدة مدينة ويلسون-أنطون ذات البشرة السمراء البالغة من العمر 28 عامًا، لعضوية المجلس التشريعي لولاية ديلاوير بنسبة 71 بالمائة من الأصوات، بينما دخلت إيمان جودة مجلس ولاية كولورادو كأول نائبة مسلمة من أصل فلسطيني حسب مانقلت وكالة “الأناضول”.