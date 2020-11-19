الانتخابات الأمريكية.. حملة «ترامب» تسحب طعنها بنتائج ولاية ميشيغان

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ستسحب طعنها في نتائج التصويت بولاية ميشيغان.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رودي جولياني محامي ترامب، قوله: “قررنا سحب دعوانا القضائية في ميشيغان كنتيجة مباشرة لتحقيق الإغاثة التي سعينا إليها”.

وأضاف: “إيقاف اعتماد الانتخابات في مقاطعة (واين) قبل الأوان، وقبل أن يطمئن السكان إلى أنه تم احتساب كل صوت قانوني، لم يتم”.

يذكر أن مركز إديسون للأبحاث أفاد الجمعة الماضي، بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا.

ويرفض الرئيس الجمهوري دونالد ترامب نتيجة الانتخابات حتى الآن، وقدم طعونا قضائية فيها.

وأعلنت ولاية ميشيغان الأمريكية أن كل دوائرها صادقت على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، بينما يصر الرئيس الحالي دونالد ترامب، على فوزه في الولاية.

وقالت سكرتيرة ميشيغان، جوسيلين بينسون، عبر تويتر، أمس الأربعاء، إن جميع المقاطعات الـ83 للولاية صدقت على إحصائها للأصوات التي تم الإدلاء بها في انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم 3 نوفمبر.

وأضافت أن المسؤولين بالولاية سيجتمعون يوم 23 نوفمبر للتصديق نهائيا على النتائج في جلسة ستكون مفتوحة.

وتعتبر ميشيغان من الولايات الأمريكية المتأرجحة في انتخابات الرئاسة، ويعطي الفوز فيها 16 من أصوات المندوبين في المجمع الرئاسي.

وكانت الولاية ساحة معركة انتخابية شرسة بين ترامب ومنافسه الديمقراطي، نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الذي حصل في الولاية، حسب المعطيات المتوفرة حاليا، 50.6% مقابل 47.9% لدى منافسه الديمقراطي.

وتُشير البيانات الحالية التي نشرتها وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة الانتخابات الأمريكية إلى انتصار واضح لبايدن، الذي حصل حتى الآن على 306 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، بينما حصد ترامب، حسب التوقعات، دعم 232 منهم فقط، لكن النتائج الرسمية للسباق لم تعلن بعد.