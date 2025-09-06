الانتخابات الإسرائيلية: استطلاع يكشف تقدم المعارضة بـ62 مقعداً مقابل 48 لـ«نتنياهو»

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة “معاريف” العبرية تقدم كتلة المعارضة الإسرائيلية بحصولها على 62 مقعدًا في الكنيست، مقابل 48 مقعدًا لكتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويعود الفضل في هذا التقدم بشكل رئيسي إلى حزب “أزرق أبيض” الذي تجاوز مرة أخرى نسبة الحسم.

وبحسب الاستطلاع، فقد تراجعت كتلة الائتلاف بمقعدين خلال الأسبوع الجاري، بسبب تراجع دعم “الصهيونية الدينية” التي لم تتجاوز نسبة الحسم، كما تراجع حزب غادي آيزنكوت بثلاثة مقاعد ليصل إلى 6 مقاعد فقط، في حين عزز حزب الليكود وحزب نفتالي بينت حضورهما بمقعدين لكل منهما.

وبعد هذه التغييرات، يتراجع ائتلاف نتنياهو إلى 48 مقعدًا، مقابل 62 مقعدًا لأحزاب المعارضة بقيادة بينيت، بالإضافة إلى 10 مقاعد أخرى للأحزاب العربية.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن حزبي بينيت وآيزنكوت، إذا تنافسا بشكل منفصل، فسيحصلان على 24 و6 مقاعد على التوالي، بينما توزعت بقية المقاعد على الأحزاب الأخرى حسب التالي: الليكود 25، “إسرائيل بيتنا” 10، “الديمقراطيون” 10، “شاس” 9، “يش عتيد” 8، “عوتسما يهوديت” 7، “يهدوت هتوراة” 7، “الموحدة” 5، “حداش تاعل” 5، “أزرق أبيض” 4، بينما لم تتجاوز “الصهيونية الدينية” و”البلد” نسبة الحسم.

ويشير الاستطلاع أيضًا إلى أن حزب يوسي كوهين يقترب من تجاوز عتبة الحسم بحصوله على 4 مقاعد.