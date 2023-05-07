الانتخابات التركية.. قرابة مليون ونصف تُركي بالخارج يدلون بأصواتهم

أدلى مليون و488 ألفا و842 ناخبا تركيا من المقيمين خارج البلاد، بأصواتهم في الانتخابات العامة والرئاسية المزمع اجراؤها في 14 مايو الجاري.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الهيئة العليا للانتخابات، أنّ الرقم المذكور يتخطى عدد المشاركين في انتخابات 2018 بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تركيا، والبالغ حينها مليونا و358 ألفا و584 ناخبا.

وبحسب الأناضول التركية فإنّه يحق للناخبين الأتراك المقيمين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في السفارات والبعثات الدبلوماسية التركية، وفي المعابر الحدودية والمطارات.

ويستمر التصويت في البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج حتى 9 مايو، وفي المعابر الحدودية والمطارات حتى مساء الـ14 من الشهر نفسه، وفقا للأناضول التركية.

وتشهد تركيا في 14 مايو الجاري، انتخابات عامة ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحا عن تحالف الشعب، وكمال قليجدار أوغلو مرشحا عن تحالف الأمة.

وقالت الأناضول التركية إنّ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني يبلغ 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.