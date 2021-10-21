الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. محور لقاء «المنفي» بوفد أممي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، رئيس الوفد المشارك نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر دعم واستقرار ليبيا روز ماري ديكارلو، بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي، بالوفد الأممي المشارك في المؤتمر، مشيداً بدور الأمم المتحدة في اعتماد خارطة الطريق، وإنجاح الحوار السياسي الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية، وتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين، من أجل تحقيق الاستقرار.

وناقش الاجتماع ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث تم التأكيد على إجرائها بشكل متزامن وفي موعدها المحدد، وكذلك مساهمة الأمم المتحدة في دعم هذا الاستحقاق الوطني، وأيضاً متابعة نتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، في ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية كافة.

وأشادت دي كارلو بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، معبرةً عن سعادتها بتمثيلها للأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر الوزاري الدولي لاستقرار ليبيا، مؤكدةً أن انعقاده في ليبيا يعد رسالة سياسية مهمة للجميع، معربةً عن أملها بنجاح المؤتمر، وتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.