الانتخابات في صدارة المشهد.. الأعلى للدولة يبحث آليات تنفيذ اتفاق الرئاسات الثلاث

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، برفقة النائب الأول المهندس حسن حبيب والنائب الثاني الأستاذ موسى فرج، اجتماعاً مع لجنة التواصل (15) المكلفة بالتواصل والتوافق مع اللجنة المناظرة المشكلة من مجلس النواب، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مخرجات اتفاق الرئاسات الثلاث المعلن بتاريخ 18 June 2026.

وبحسب بيان المجلس الأعلى للدولة، خُصص الاجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية المرتبطة بالاتفاق، الذي يهدف إلى تهيئة المسار السياسي في ليبيا وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية وإنهاء المراحل الانتقالية التي تشهدها البلاد.

وشهد اللقاء مناقشة آلية عمل لجنة التواصل وخطة تنفيذ البنود الواردة في الاتفاق، إضافةً إلى استعراض آليات التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تنفيذ الاستحقاقات المنصوص عليها ضمن الأطر الزمنية المحددة.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لضمان تقدم المسار السياسي وفق التفاهمات المتفق عليها، ومتابعة الإجراءات اللازمة لدفع جهود التوافق بين المؤسسات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الحاضرون أهمية تكثيف العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية لإنجاح هذا المسار، مشددين على ضرورة تعزيز التوافق الوطني ودعم الاستقرار السياسي بما يمهد الطريق أمام تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وأشار المشاركون إلى أن الوصول إلى مؤسسات شرعية ودائمة يمثل هدفاً أساسياً للمرحلة الحالية، بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي في استكمال الاستحقاقات السياسية وترسيخ الاستقرار في البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن التحركات الجارية لمتابعة تنفيذ مخرجات اتفاق الرئاسات الثلاث، الذي أُعلن عنه خلال June الجاري، في إطار المساعي الرامية إلى تجاوز حالة الانقسام السياسي والدفع نحو استكمال العملية الانتخابية.