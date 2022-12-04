الانتخابات.. محور مباحثات بين «المنفي» والسفير الفرنسي في طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج سبل الوصول إلى استقرار يفضي إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والمساعي المحلية والدولية التي تساهم بها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي يفضي إلى الانتخابات.

وأشاد مصطفى مهرتج بالدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي للخروج من الأزمة الحالية، مؤكداً استمرار جهود فرنسا لتحقيق الاستقرار في البلاد.

ولفت مهراج إلى أنّ فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا وصولاً لاتفاق سياسي يمهّد الطريق لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يوافق على نتائجها كلّ الأطراف السياسية.