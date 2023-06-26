الانتخابات والإنفاق الحكومي.. على طاولة «الدبيبة» والمبعوث الفرنسي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، في العاصمة طرابلس.

وبحث الدبيبة مع المبعوث الفرنسي ملف إجراء الانتخابات في أقرب إطار زمني، مؤكدا حرص الحكومة على إنجاح الانتخابات المرتقبة، وسط حالة من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة ونزيهة.

من جانبه، أكّد سولير دعم باريس لجهود الحكومة في إنجاح العملية الانتخابية وحرص #فرنسا على استمرار التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية في ملف الانتخابات المرتقبة.

كما تطرق الجانبان، إلى ملف الإنفاق الحكومي، وفق مؤشراته خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نوه الدبيبة إلى ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين.

وأكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنّ ما يزيد عن 80% من الإنفاق يتم توجيهه بشكل مباشر ومتساوٍ إلى جميع المواطنين من مختلف مناطق البلاد، بسحب قوله.