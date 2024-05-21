الانتخابات والمصالحة.. أهم محاور اجتماع «المنفي» و«الدبيبة»

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اجتماعا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. »

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، فإن الاجتماع يأتي لمتابعة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.

وناقش الاجتماع الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وضرورة توحيد الجهود المحلية في هذا الملف وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

كما بحث الدبيبة والمنفي، خلال الاجتماع، الإنفاق الحكومي للعام 2024، مؤكدَين ضرورة تحسين أوضاع المواطنين، والاستمرار في مشروعات التنمية ودعم التنمية المحلية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة دعم جهود المجلس الرئاسي لإنجاح ملف المصالحة الوطنية باعتباره نواة أساسية للاستقرار.