الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة.. محور لقاء «عقيلة» بالسفير الألماني

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الاثنين، مع سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا مخائيل أونماخت.

وتناول اللقاء الذي عُقِد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وإجراءات تنفيذ الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد مهمتها تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

كما تم مناقشة مساعي عقد لقاء ليبي في القريب العاجل برعاية أممية بهدف الوصول إلى الانتخابات بما يحقق إرادة الشعب الليبي، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.