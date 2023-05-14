الانتخابات وعودة المُهجرين.. محاور لقاء «الدبيبة» بالمبعوث الأممي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، في مكتبه بطرابلس، الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي.



وتم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، وكيفية وجود قوانين انتخابية عادلة للجميع، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما نوقش في اللقاء ملف عودة النازحين والمهجرين وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق ذلك، وآخر المستجدات في الوضع بدولة السودان وتأثير الصراع فيها على ليبيا والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة.

من جانبه أفاد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن اللقاء ناقش آخر التطورات والجهود المبذولة للمضي قدماً نحو إجراء انتخابات نزيهة وحرة وشاملة في بيئة آمنة، وتم الاتفاق على أهمية الإسراع في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات، وإشراك جميع شرائح المجتمع الليبي في العملية الانتخابية.