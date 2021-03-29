انتهاء أعمال المسح على الألغام ومخلفات الحرب بحقل مبروك النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، الانتهاء من عمليات المسح على الألغام ومخلفات الحرب بحقل المبروك النفطي وسط ليبيا، التابع لشركة مبروك للعمليات النفطية.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأن هذا الإجراء يأتي من ضمن إجراءات السلامة المتخذة من إدارة شركة مبروك للعمل على البدء في رفع القوة القاهرة وإعادة إعمار وتأهيل الحقل للعودة للإنتاج في أقرب وقت.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن حقل مبروك النفطي قد تعرض سنة 2015 إلى هجوم إرهابي تسبب في تدمير معظم منشآته الحيوية.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط بالشكر والتقدير والعرفان للجنة الإدارة بشركة مبروك للعمليات النفطية، ولجميع عامليها، وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام، الذي سيساهم بشكل كبير في تحقيق خطط المؤسسة المستقبلية في إعادة تأهيل الحقل وزيادة معدلات الإنتاج.

الانتهاء من اعمال المسح على الألغام ومخلفات الحرب بحقل مبروك النفطي تم بحمد الله يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021، … تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الاثنين، ٢٩ مارس ٢٠٢١