الانتهاء من إحالة مُخصصات علاوة الحصة للمعلمين للعام الدراسي 2019/2018

اعتذر الوكيل على التأخير الذي حدث في صرف العلاوة نتيجة للظروف التي تعيشها البلاد. [تعليم الوفاق]

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، أن وزارة المالية انتهت من إحالة مُخصصات علاوة الحصة للمعلمين عن العام الدراسي 2019/2018، لمراقبات الخدمات المالية بالمناطق، وذلك للبدء في إيداعها بحسابات المعلمين المستفيدين منها وعددهم 123165 معلم ومعلمة، وبقيمة إجمالية قدرها 313,716,413 مليون دينار ولعدد 73 مراقبة تعليمية.

وطمأن الوكيل في تصريح لمكتب الإعلام بالوزارة، عدد من المعلمين الذين لم ترد أسماؤهم في كشوفات العلاوة لأخطاء فنية مثل الخطأ في الرقم الوطني، أن الوزارة تعمل عن طريق اللجنة المُكلفة من أجل صرف مخصصاتهم خلال الشهر القادم، وكذلك المعلمين ببعض البلديات الذين لم تصرف لهم علاوة الحصة عن العام الدراسي 2017/2018، والتي لازالت تحت المطابقة لدى إدارة الميزانية بوزارة المالية والتي ستعمل على صرفها بعد التأكد من بياناتهم.